Beyaz Saray: Yakın gelecekte bir Putin-Biden görüşmesi yok

Beyaz Saray, bugün yapılan basın toplantısında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ABD Başkanı Joe Biden arasında görüşme gerçekleşmesinin henüz gündemde olmadığını açıkladı.
Beyaz Saray tarafından bugün yapılan basın açıklamasının genel hatları şöyle:
- Moskova ve Kiev'in anlaşma sağlaması durumunda ABD, Rusya'ya dönük yaptırımların bazılarını kaldırabilir
- Avrupa'nın enerjide Rusya'ya olan bağımlılığını koparmak üzere sert adımlar atacağız
- Rusya'da ve diğer ülkelerde Batı yaptırımlarının etrafından dolanan şirketlere dönük tedbirler önümüzdeki iki hafta içinde açıklanabilir