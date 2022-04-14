Beyaz Saray: Yakın gelecekte bir Putin-Biden görüşmesi yok

Beyaz Saray, bugün yapılan basın toplantısında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ABD Başkanı Joe Biden arasında görüşme gerçekleşmesinin henüz gündemde olmadığını açıkladı.

Beyaz Saray tarafından bugün yapılan basın açıklamasının genel hatları şöyle: