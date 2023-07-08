Beyaz Saray: Ukrayna’ya F-16 verebiliriz

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, CNN televizyonuna verdiği demeçte, “F-16 hiçbir zaman karşı taarruz silahı olarak görülmedi. Şu anda gelişmeleri takip ediyoruz. Umarım bu savaş çok daha erken biter. Ama eğer bitmezse bu durumda F-16’yı mümkün olan en kısa sürede onlara teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Sputnik'in haberine göre, daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, F-16 jetlerine sadece karşı taarruz için değil aynı zamanda Odessa-İstanbul tahıl koridorunda kontrol sağlamak için ihtiyaç duyduklarını dile getirmişti. Zelenskiy, amaçlarının havada Rus savaş uçaklarına üstünlük kurmak değil, sadece denge sağlamak olduğunu savunmuştu.