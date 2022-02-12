Beyaz Saray: 'Ukrayna işgalinin Rusya’ya ağır bedelleri olacaktır'

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Başkan Vladimir Putin'i Moskova'nın "Ukrayna'yı daha fazla işgal etmesinin" Washington ve müttefiklerini "kararlı bir şekilde yanıt vermeye ve Rusya'ya hızlı ve ağır bedeller getirmeye" sevk edeceği konusunda uyardı.

Beyaz Saray, "Başkan Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı daha fazla işgal etmesinin yaygın insani acılara yol açacağını ve Rusya'nın itibarını azaltacağını yineledi" dedi.

Putin ve Biden, Cumartesi günü Ukrayna konusunda artan gerilim üzerine telefonda görüştüler.

Açıklamada, "Başkan Biden, Devlet Başkanoı Putin'e, ABD müttefiklerimiz ve ortaklarımızla tam koordinasyon içinde diplomasiye girerken, diğer senaryolara da eşit derecede hazır olduğumuz konusunda açıktı" uyarısında bulundu. Beyaz Saray, bu "diğer senaryoların" veya "hızlı ve ciddi bellerin" neler oluşturabileceği konusunda ayrıntılı bilgi vermedi. Bununla birlikte, ABD yetkilileri ve milletvekilleri daha önce Moskova'ya karşı "önleyici yaptırımlar" ve ülkeyi Ukrayna'daki gerginlik nedeniyle "cezalandırmak" dahil olmak üzere çok çeşitli ezici kısıtlamalar getirmekle tehdit etmişti.

Kremlin'den açıklama: Somut bir yanıt alamadık

Beyaz Saray'ın açıklamasının yayınlanmasından sonra Kremlin'den cevap gecikmedi. Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov, Rusya'nın güvenlik garantileri konusunda ABD'den somut bir yanıt almadığını belirtti.

Uşakov, "Ne NATO'nun genişlemesi, ne Ukrayna'da muharebe gruplarının konuşlandırılması, ne de ittifakın asker yerleştirmelerinin 1997 durumuna geri dönüşü konusunda somut bir yanıt alamadık." derken "Telefon görüşmesi sırasında bahsedilen adımların çoğu, 26 Ocak'ta Washington ve NATO karargahlarından Rusya'nın tekliflerine verilen yanıtlarda zaten listeleniyor." ifadelerini kullandı.

Uşakov ayrıca, Moskova'nın Ukrayna'ya artan silah teslimatları ışığında güvenlik garantileri konusunda ABD ve NATO'ya yanıtını yakında sunacağını belirtti.

Uşakov, Ukrayna'nın yaklaşmakta olan işgaline ilişkin süregelen iddialara değinerek, ABD'nin "histeriyi yapay olarak şişirdiğinin" altını çizdi. Uşakov, "ABD, sözde planlı Rus işgali etrafındaki histeriyi yapay olarak şişiriyor, hatta bu işgalin tarihlerini bile söylüyor ve aynı zamanda müttefiklerle birlikte Ukrayna ordusunu silahlarla dolduruyor... İşgal, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin olası provokasyonlarına bahane oluyor. Biz bu duruma böyle bakıyoruz” dedi.

ABD medyasında Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği yönündeki spekülasyonlar son günlerde daha da ağırlaşarak "tarih verme" seviyesine kadar yükseldi. Politico Moskova'nın "16 Şubat'ta bir işgale başlayacağını" öne sürdü ve PBS, çok sayıda ABD, Batı ve savunma yetkilisine atıfta bulunarak, Putin'in gelecek hafta saldırmak için kesin bir karar verdiğini söyledi.

ABD'li yetkililer, Ukrayna'daki tüm ABD vatandaşlarından ülkeyi derhal terk etmelerini isteyerek ve Kiev'deki ABD büyükelçiliğinde acil durum personeli hariç herkesi tahliye etme çağrısında bulundu.

Rus yetkililerse, Batılı yetkililer ve medya tarafından atılan yakın bir "işgale" ilişkin iddiaları reddettiler, yayın kuruluşlarını "bariz yanlış bilgi" yaymakla suçladılar. Rusya Batı'yı kasıtlı manipülasyonla suçluyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy bugün yaptığı açıklamada Batı medyasının açıkladığı "16 Şubat" işgalin başlangıcı tarihiyle ilgili kanıt sunulmasını istedi. Zelenskiy, Ukrayna güvenlik teşkilatlarının Rusya'yla tam ölçekli bir savaş tehlikesinden haberdar olmadığını söylerken Kiev'den diplomatik tahliyeler konusundaysa şaşkınlık içinde olduğunu dile getirdi.