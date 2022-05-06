Beyaz Saray Sözcüsü Psaki’nin yerine yeni isim atandı

ABD Başkanı Joe Biden, 13 Mayıs’ta görevi sona erecek olan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki’den boşalan koltuğa Karine Jean-Pierre’in geçeceğini duyurdu.

Joe Biden'in yaptığı yazılı açıklamada, "Karine Jean-Pierre'nin bir sonraki Beyaz Saray Sözcüsü olarak görev yapacağını duyurmaktan gurur duyuyorum. Jill ve ben Karine'i uzun zamandır tanıyor ve saygı duyuyoruz. O benim ve yönetimim için güçlü bir ses olacak” ifadelerine yer verdi.

13 Mayıs tarihinde görevi sona erecek olan mevcut Beyaz Sara sözcüsü Psaki'ye teşekkür eden Biden, “Jen Psaki, Beyaz Saray Brifing Odasında nezaket, saygı ve terbiye standardını belirledi. Çıtayı yükselttiği, Amerikan halkıyla doğrudan ve dürüst bir şekilde iletişim kurduğu ve bunu yaparken mizah anlayışını koruduğu için Jen'e teşekkür etmek istiyorum. Jen'e ülkeye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum" dedi.