Beyaz Saray sosyal medya fenomenlerine ABD'nin 'stratejik hedefleri' brifingi verdi

Beyaz Saray yetkililerinin basına verdiği demeçlere göre Beyaz Saray ve ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nin üst düzey çalışanları Perşembe günü yaklaşık "30 etkili sosyal medya içerik oluşturucusu" ile Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı ve ABD'nin stratejik hedefleri hakkında bir brifing düzenledi.

The Washington Post'un haberine göre brifing, TikTok, YouTube ve Twitter dahil olmak üzere sosyal medya kanallarında hesabı olan içerik oluşturucularının katıldığı formatta düzenlendi. Gazeteye konuşan yetkiliye göre, Beyaz Saray memurları içerik oluşturuculara ABD'nin çatışmanın ilerlediğini nasıl gördüğünü anlattı ve sorular aldı.

'Genç nesilleri' hedef alan propaganda

Beyaz Saray yetkilisi, dijital içerik oluşturucuların Ukrayna hakkında açıklayıcı içerik ürettiklerini, milyonlarca görüntü oluşturduğunu ve kriz hakkında özellikle "genç nesillere bilgi sağladığını" söyledi. Kendi faaliyetleri hakkında "propaganda" ifadesini kullanmaktan çekinen ABD'li yetkili, The Washington Post'a verdiği demeçte söz konusu sosyal medya fenomeni eğitimini, "Rus hükümetinin TikTok fenomenlerine Kremlin yanlısı propaganda içeriği üretmeleri için ödeme yapmaya başlamasına" karşı cevap olarak savundu.

Beyaz Saray Dijital Strateji Direktörü Rob Flaherty Cuma günü yaptığı açıklamada, "Şaşırtıcı sayıda insan, dijital içerik üreticiler aracılığıyla Ukrayna'nın işgalini öğreniyor. Bunu gerçekten ciddiye alıyoruz ve bu içerik oluşturucuların sorularını yanıtlayabilmelerini sağlamak için çalışıyoruz." dedi.

Propaganda brifingine katılan fenomen: 'Ne anlama geldini bilmiyoruz'

Öte yandan ABD'nin propaganda brifingine dahil ettiği sosyal medya fenomenleri, brifing sonrası bunu açıkça beyan etmekten çekinmedi.

TikTok'ta 3,5 milyon takipçisi Marcus DiPaola paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İşte benim ve bir grup diğer içerik oluşturucunun katıldığı Beyaz Saray toplantısının en önemli üç parçası; Birincisi, Rusya Ukrayna'da kimyasal, biyolojik veya nükleer silah kullanırsa ABD tırmandırıcı adımlar atacak. Bunun ne anlama geldiğini bilmiyoruz ama Rusya için iyi olmayacak. İkincisi, Rus birlikleri bundan memnun değil. Rusya'nın bu savaşta ilerleme kaydetme yeteneğini gerçekten etkiliyor. Üçüncüsü, Rusya Ukrayna'da kazanamayacak. İşler onlar için o kadar kötü gitti ki artık bu mümkün değil."