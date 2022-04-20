Beyaz Saray: Rusya'nın füze testi Ukrayna duruşumuzu etkilemeyecek

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki bugünkü basın toplantısında, Rusya’nın gerçekleştirdiği füze testini "uyarı ve tehdit" olarak değerlendirip değerlendirmedikleri sorusuna, “Hayır, değerlendirmiyoruz” diye yanıt verdi.

Sputnik'in aktardığına göre Psaki, şu ifadeleri kullandı:

"Onlar, Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması (START-3) yükümlülüklerine uygun olarak bu füze testini yapmayı planladığı konusunda bizi bilgilendirdiler. ABD Savunma Bakanlığı daha önce bu testi, ABD veya müttefiklerine yönelik gayri adil olarak görmediklerini açıkladı. Rusya’nın füze testlerinin zamanı ve ölçeği, Rusya’nın Ukrayna işgaline karşı koyma konusundaki duruşunu etkilemeyecek."