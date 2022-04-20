Rusya'nın füze denemesiyle ilgili ABD'den açıklama

Rusya Savunma Bakanlığı bir süre önce yaptığı açıklamada yeni bir kıtalararası balistik füze denemesi gerçekleştirdiğini duyurmuştu. Pentagon, Rusya'nın Yeni START Anlaşması kapsamında kıtalararası balistik füze denemesi yapacağını ABD'ye bildirdiğini, bunun ABD ve müttefiklerine tehdit oluşturmadığını açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Sarmat füzesinin başarıyla test edilmesinden dolayı orduyu kutladı. Putin yaptığı açıklamada füze sisteminin Rusya'yı "tehdit edenlerin düşünmesini" sağlayarak Rusya'nın güvenliğine yardımcı olacağını savundu.

Sarmat füzesi

Rusya, 1988'den beri envanterinde bulundurduğu, Batılı devletlerin "Şeytan" olarak nitelendirdiği kıtalararası balistik füze Voyevoda'nın ikamesi için Sarmat'ı geliştirdi.

2010'dan beri üzerinde çalışılan, Voyevoda'dan daha fazla nükleer başlık taşıyabilen, daha yüksek menzile sahip füzenin, Kuzey ve Güney kutuplarını geçerek hedefe ulaşabilme kabiliyeti bulunuyor.

Sarmat'ın, yaklaşık 200 tonluk ağırlığı ve kısa süreli aktif uçuş özellikleriyle, mevcut füze savunma sistemleri tarafından engellenmesinin imkansız olduğu ileri sürülüyor. Askeri uzmanlar, Sarmat'ın 11 bin ila 18 bin kilometrelik bir menzile sahip olduğunu belirtiyor.

Yeni Start Anlaşması

ABD'nin Sovyet Rusya ile 1991'de ve Rusya Federasyonu ile 1993'te imzaladığı Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşmaları’nın (START 1 ve START 2) uzantısı niteliğindeki "Yeni START" anlaşması, Washington ile Moskova arasında yürürlükteki son nükleer anlaşma olma niteliğini taşıyor.

Anlaşma, uzun menzilli nükleer silah başlıklarına ve füzelere kısıtlama getiriyor.

5 Şubat 2011'de devreye giren, Nisan 2021'de sona eren 10 yıllık anlaşmanın süresi 5 yıl uzatılmıştı.