Beyaz Saray: Rusya'nın enerji sektörüne yaptırımlar masada

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki yaptığı açıklamada, Rusya'ya yönelik enerji yaptırımlarının değerlendirildiğini söyledi.

MSNBC'ye konuşan Psaki, "Masada çok şey var, ancak tüm etkilerin ne olacağını tartmamız gerekiyor" dedi.

Psaki, "Küresel pazar üzerindeki etkiyi [...] ve enerji fiyatlarının Amerikan halkı üzerindeki etkisini en aza indirmek istiyoruz. Kendimize zarar vermeye çalışmıyoruz, Başkan Putin'e ve Rus ekonomisine zarar vermeye çalışıyoruz" dedi.

Psaki'nin yardımcısı Karine Jean-Pierre ise küresel petrol piyasaları ve ABD enerji fiyatları üzerindeki etkilerin yaptırımlarda kilit faktörler olabileceğini söyledi. Jean-Pierre Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, "Amerikalılar için benzin fiyatlarını arttırarak küresel enerji arzını azaltmak gibi stratejik bir çıkarımız yok" dedi.

Öte yandan ABD Ulusal Ekonomi Konseyi Başkan Yardımcısı Bharat Ramamurti'yse MSNBC'ye Beyaz Saray'ın bu alanda henüz bir hamle yapmak istemediğini söyledi.

Petrol fiyatları, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından sonra yaklaşık bir haftada 114 dolara çıkarak 2014'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.