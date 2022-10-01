Beyaz Saray: Putin'in nükleer tehdidini ciddiye alıyoruz, doğrudan temastayız

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Beyaz Saray günlük basın brifinginde ABD'nin dış politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Euronews'in haberine göre, "ABD’nin Rusya’nın nükleer silah kullanma olasılığıyla ilgili tehdidine ilişkin riski çok ciddiye aldığını" söyleyen Sullivan, Washington’un bu yüzden konu ile ilgili Moskova ile sürekli doğrudan temas içinde olduğunu dile getirdi.

Sullivan, “Moskova o karanlık yola girerse ABD'nin alacağı kesin tepkiler de içinde olmak üzere diğer bütün konularda Rusya ile temas içindeyiz” dedi.