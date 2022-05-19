Beyaz Saray: Kim Biden'la görüşmek istemiyor

ABD Başkanlığı Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan Perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD'nin Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nden (KDHC) Kim Jong-Un ile ABD Başkanı Joe Biden arasında ikili bir zirve düzenlemekle ilgilendiğine dair hiçbir belirti görmediğini söyledi.

Sullivan, Pyongyang'ın diplomatik ilişkileri ilerletmek için Biden ile Kim arasında ikili bir görüşme yapılmasını isteyip istemediği sorulduğunda, "Bu yönde herhangi bir belirti almadım" dedi. Sullivan, Kore'nin ABD ile anlamlı veya yapıcı diplomasiye girme konusunda herhangi bir isteklilik belirtisi göstermediğini öne sürdü.

2018'de, KDHC ve ABD devlet başkanları arasında Singapur'da düzenlenen ilk görüşme sırasında, Donald Trump ve Kim Jong-un, iki ülke arasındaki ilişkilerin gerginliğini azaltan ortak bir anlaşma imzaladılar. İki devlet başkanı müzakereleri sürdürmek için ertesi yıl Vietnam'da bir araya geldi, ancak yaptırımlar konusunda bir anlaşmaya varamadı.