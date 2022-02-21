Beyaz Saray: İstila başlayana kadar diplomasiyi sürdürmeye kararlıyız

ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna üzerinden yaratılan kriz hakkında diplomatik temaslar gerçekleştirmeyi kabul ettiler. Bu haber Ukrayna'nın ateşkesi ihlal ederek Lugansk ve Donetsk'e karşı ağır bombardımanlar başlatmasını takiben geldi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, "istila başlayana kadar diplomasiyi sürdürmeye kararlıyız" derken ABD'nin "Rusya'nın çok yakında Ukrayna'ya tam kapsamlı bir saldırı için hazırlıklarını sürdürdüğü" yönündeki iddialarını tekrarladı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da, "Biden, Rusya'ya karşı hem diplomasi hem de tedbir kullanımına başvurmaya hazır" ifadelerini kullandı.

Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov gün içerisinde yaptığı açıklamada, Putin ve Biden'ın gerekli görürlerse bir araya gelebileceğini, ancak "bir zirve için belirli planlar hakkında konuşmak için erken olduğunu" söylemişti. Peskov, "Liderler bunu uygun görürlerse toplantı mümkün" demişti.

Gün boyunca Ukrayna'nın ayrılıkçıların kontrolündeki Donbass'taki sivil bölgelere yönelik top atışı devam ederken yerel yetkililer sivil kayıpların yaşandığını ve Kiev kuvvetlerinin okulları hedef aldığını söyledi.