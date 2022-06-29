Beyaz Saray: Görüşmede Ege ve Suriye’de istikrarın önemi ele alındı

Beyaz Saray, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden’ın Madrid’de gerçekleştirdiği görüşmenin ardından açıklama yaptı.

Beyaz Saray açıklamasında, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmaya davet edilmesini önüne açan üçlü anlaşmayı imzalamasından memnuniyetini dile getirdiği belirtildi. Biden ve Erdoğan'ın "Rus saldırganlığına karşı Ukrayna'ya verdiği desteğe devam edilmesinin tartışıldığı" belirtilirken, "Ukrayna tahıl ihracatının önündeki Rus engellerinin kaldırılmasının" da ele alındığı açıklandı.

Beyaz Saray, görüşmede "Ege ve Suriye'de istikrarı korumanın öneminden de bahsedildiğini" açıkladı. Biden'ın "yapıcı ikili ilişkilerin sürdürülmesi arzusunu yinelediği" belirtilirken, "hükümetler arasında devam eden yakın istişarelerin önemi" vurgulandı.