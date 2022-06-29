Erdoğan-Biden görüşmesi sona erdi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın NATO Liderler Zirvesi kapsamındaki 18.50'de başlayan görüşmesi yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

Madrid'de basına kapalı gerçekleşen görüşmenin başında açıklama yapan Biden, Erdoğan ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Biden, Ukrayna'da tutulan ve limanlardan çıkarılamayan tahılın dünya piyasalarına ulaştırılabilmesi için yaptığı "müthiş iş" ve "İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyelik sürecinin ilerlemesine izin verilmesi" dolayısıyla Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. Biden, "Harika bir iş yapıyorsunuz. Size teşekkür etmek istiyorum" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden'le görüşmesinde, "Zirvede yarın devam edecek çalışmalarımızla inanıyorum ki ülkelerimize dolu dolu dönme fırsatını bulacağız. Sizlerin özellikle ABD olarak bu işte ön alışınız, NATO'nun güçlenmesine yönelik atılacak adımlar özellikle Rusya-Ukrayna sürecine ayrı bir katkı verecektir" ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle son dönemde hububat ve akaryakıt konusunda olumsuz gelişmeler yaşandığına işaret eden Erdoğan, "Bu konuda denge politikasıyla süreci çözmenin gayreti içindeyiz. Temennimiz odur ki bu denge politikasıyla netice alalım. Bir an önce de hububat konusunda şu anda bunun yokluğunu çeken ülkelere açılan koridor üzerinden imkan sağlayalım" değerlendirmesinde bulundu.