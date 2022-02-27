Beyaz Saray: G7 ülkeleri Rusya'nın SWIFT bağlantısını kesmeyi destekliyor

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Japonya'nın katılımıyla birlikte, artık tüm G7 ülkelerinin, finansal işlemlerde kısıtlamalar ve bir dizi Rus bankasının SWIFT sistemiyla bağlantısının kesilmesi de dahil olmak üzere Rusya'ya karşı en ağır yaptırımları desteklediğini söyledi.

Psaki, "Japonya'nın bugün Rusya'yı uluslararası finans sisteminden ve ekonomilerimizden yalıtmak için Avrupa Komisyonu, Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere, Kanada ve ABD'ye katıldıklarını açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Japonya'nın duyurusunun ardından, G7'nin tamamı artık seçkin Rus bankalarının SWIFT'ten çıkarılmasını, Rusya Merkez Bankası üzerindeki kısıtlamaları ve Başkan Putin de dahil olmak üzere önemli Rus liderlere karşı yaptırımları destekliyor" dedi.

Japonya Başbakanı Fumio Kişida, ülkesinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de dahil olmak üzere Rus makamlarının bir dizi temsilcisine yaptırım uygulayacağını, tüm varlıklarını donduracağını ve ayrıca bir dizi Rus bankasının SWIFT'ten ayrılmasını destekleyeceğini açıklamıştı.