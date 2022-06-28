Beyaz Saray: Erdoğan ve Biden yarın görüşecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden, NATO Zirvesi öncesinde bugün telefonla görüşmüştü. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Biden ve Erdoğan'ın yarın yüz yüze görüşebileceğini açıkladı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, ''İki liderin yarın görüşme şansı olacak. NATO zirvesi marjında Erdoğan-Biden görüşmesi yarın gerçekleşecek'' dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ile bu sabah telefonda konuştuğunu Madrid'de de yüz yüze görüşeceklerini açıklamıştı.