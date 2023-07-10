Beyaz Saray: 'Biden’la Erdoğan Vilnius’ta görüşecek'

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden’la AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iki gün sürecek NATO zirvesi sırasında görüşeceklerini açıkladı.

VoA'da yer alan habere göre, Biden'la birlikte İngiltere’ye uçarken Air Force uçağında gazetecilere konuşan Sullivan, Biden’la Erdoğan’ın 45 dakika süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve NATO liderlerinin zirvede değerlendireceği bir dizi konuyu ele aldıklarını kaydetti.

Sullivan, Biden ve Erdoğan’ın iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi çabalarını değerlendirdiklerini ve Ukrayna’ya desteğin devamı konusunda ortak taahhütlerini dile getirdiklerini belirtti.

Jack Sullivan, Biden’ın ayrıca İsveç’in NATO’ya bir an önce üye olması konusundaki istediğini dile getirdiğini de aktardı.

Sullivan, Biden ve Erdoğan’ın NATO zirvesi sırasında görüşme konusunda da anlaştıklarını söyledi.

Sullivan görüşmede Biden’ın ayrıca Türkiye’ye F-16’ların sağlanması konusundaki taahhüdünü ve desteğini bir kez daha dile getirdiğini belirtti.

Sullivan’a Demokrat Senatör Bob Menendez’in bu konudaki muhalefetinin aşılıp aşılmadığı da soruldu.

Sullivan, Kongre’yle bu konudaki görüşmelerle ilgili ayrıntılara girmeyeceğinin mesajını verdi.

İsveç açıklaması

Gazeteciler Sullivan’a İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye’yle bir anlaşmaya yakın olup olunmadığı da soruldu.

Jack Sullivan da buna yanıt olarak, “İsveç NATO’ya en kısa sürede kabul edilmeli. Bunu yapmak için bir yol olmalı. Vilnius’a giderken bunun nasıl gelişeceğini göreceğiz” dedi.

Sullivan, İsveç NATO’ya üye olmasıyla, Türkiye’nin F-16’ları almasının birlikte olabileceğinin mesajını verdi ve bunun hem NATO’nun gücünü artıracağını hem de Türk-Amerikan ilişkilerinde ilerleme sağlayacağını kaydetti.

Sullivan, esir takası çerçevesinde Türkiye’de tutulan Ukrayna Azov taburundan askerlerin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in Ankara ziyaretinde serbest bırakılmasıyla ilgili sorularla da karşılaştı.

Jack Sullivan bir gazetecinin "Rusya Cumhurbaşkanı Putin’in Türkiye üzerindeki etkisi azalıyor mu?" şeklinde bir soruya yanıt vermekten kaçındı, bununla birlikte Wagner Grubu lideri Prigojin’in isyanıyla Putin’in zaten güç kaybettiğini belirtti.

Sullivan Türkiye'nin Ukrayna savaşının başlamasından bu yana Kiev'e güçlü destek verdiğini de hatırlattı.