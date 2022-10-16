Beyaz Saray: Biden Muhammed bin Selman'la görüşmeyi planlamıyor

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın gelecek ay Endonezya'da yapılacak olan G-20 Liderler Zirvesi'nde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya gelmeyi planlamadığını açıkladı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü OPEC ile Rusya'nın da dahil olduğu OPEC dışı petrol ihraç eden ülkelerin oluşturduğu OPEC+ toplantısında alınan petrol üretimini günlük 2 milyon varil azaltma kararı ABD'nin tepkisini çekmişti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Biden'ın Suudi Arabistan ile ABD ilişkilerini yeniden değerlendirdiği belirtildi.

CNN televizyonuna konuşan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan "Biden'ın G-20 zirvesinde veliaht prensle bir araya gelme planı yok" dedi. Sullivan Biden'ın Suudi Arabistan ile ilişkileri yeniden değerlendirirken "aceleci davranmayacağını", ABD Kongresi'ndeki her iki partinin üyelerine danışacağını kaydetti.

Biden'ın Temmuz ayında Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaretin amacının petrol üretimi konusunda lobi yapmak olmadığını da öne süren Sullivan, ABD Başkanının ülke dışında girdiği tüm angajmanların sadece ABD'nin değil müttefiklerinin de çıkarına olmasını sağlamaya çalıştığını savundu.

G-20 zirvesi 15-16 Kasım tarihlerinde Endonezya'nın Bali Adası'nda yapılacak.