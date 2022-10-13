ABD'den OPEC'in petrol kararına tepki

Beyaz Saray, 'OPEC+'nın petrol üretimini azaltma kararı, Rusya'ya Ukrayna savaşında manevi ve askeri destek vermekle eş değerdir' açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi

Beyaz Saray'dan OPEC+'nın petrol üretimini azaltma kararına tepki geldi.

Yapılan açıklamada "OPEC+'nın petrol üretimini azaltma kararı, Rusya'ya Ukrayna savaşında manevi ve askeri destek vermekle eş değerdir" denildi.

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