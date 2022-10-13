Beyaz Saray'dan OPEC+'nın petrol üretimini azaltma kararına tepki geldi.
Yapılan açıklamada "OPEC+'nın petrol üretimini azaltma kararı, Rusya'ya Ukrayna savaşında manevi ve askeri destek vermekle eş değerdir" denildi.
Haber Merkezi
ABD'den OPEC'in petrol kararına tepki
Beyaz Saray, 'OPEC+'nın petrol üretimini azaltma kararı, Rusya'ya Ukrayna savaşında manevi ve askeri destek vermekle eş değerdir' açıklamasında bulundu.
Haber Merkezi
Beyaz Saray'dan OPEC+'nın petrol üretimini azaltma kararına tepki geldi.
Yapılan açıklamada "OPEC+'nın petrol üretimini azaltma kararı, Rusya'ya Ukrayna savaşında manevi ve askeri destek vermekle eş değerdir" denildi.