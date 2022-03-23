Beyaz Saray: ABD Rusya'ya yeni yaptırımları yarın duyuracak

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ülkesinin "Rusya bağlantılı siyasetçi ve oligarkları" hedef alan yeni yaptırım paketini Perşembe günü duyuracağını açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden NATO zirvesi için Brüksel'e giderken gazetecilere açıklama yapan Sullivan, G7 liderlerinin de ayrıca Perşembe günü yaptırımların uygulanması konusunda işbirliğini benimseyeceklerini ve bir bildiri yayımlamayı planladıklarını söyledi.

Sullivan Avrupa'nın enerji sorunu hakkında ise Cuma günü bir açıklama yapılacağını kaydetti.