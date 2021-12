Betty White yaşamını yitirdi

"Altın Kızlar"ın Rose karakteriyle hatırlanan komedyen, oyuncu ve yazar Betty White 99 yaşında hayatını kaybetti.

Emmy ödüllü ABD’li White "The Golden Girls"ün yanı sıra Malcolm in the Middle gibi dizilerdeki rolleriyle de tanınıyordu.

17 Ocak 1922 Illinois doğumlu White, ortaokulu Los Angeles, liseyi Kaliforniya'da tamamlayıp 1939'da mezun oldu.

Betty White, 1953'te Life with Elizabeth isimli sitkom ile televizyon kariyerine de başladı.

80 yılı aşkın bir kariyere sahip komedi oyuncusu Betty White 1986'da Miami'de birlikte yaşayan dört yaşlı kadın çevresinde gelişen "Altın Kızlar"’daki rolüyle bir çok ödül almıştı.