Beton mikserinin çarptığı Büşra'nın ölümüyle ilgili yeni gelişme

İzmir'in Bornova ilçesi Kemalpaşa Caddesi'ndeki Işıkkent yol ayrımı yakınlarında trafik ışıklarının bulunduğu noktadan yolun karşısına geçmek isteyen 16 yaşındaki Büşra Koçak, beton mikserinin çarpması sonucu yaşamını yitirmişti.

Kazanın ardından gözaltına alınan beton mikserinin şoförü Ş.T. tutuklanmıştı.

Bornova Altay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Büşra Koçak’ın aşçılık eğitimi aldığı öğrenildi.

DHA'nın haberine göre Koçak'ın İzmir Otobüs Terminali’ndeki bir restoranda 3 gün önce staja başladığı, buradaki mesaisinin ardından evinin güzergahından geçen dolmuşa binmek için yolun karşısına geçmek isterken kazanın yaşandığı bildirildi.