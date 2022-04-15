Beton mikserinin çarptığı 16 yaşındaki Büşra yaşamını yitirdi

İzmir'in Bornova ilçesi Kemalpaşa Caddesi'ndeki Işıkkent yol ayrımı yakınlarında trafik ışıklarının bulunduğu noktadan yolun karşısına geçmek isteyen Büşra Koçak'a (16), Ş.T.'nin kullandığı 35 HJP 88 plakalı beton mikseri çarptı.

DHA'nın haberine göre, Koçak aracın altında kalarak sürüklenirken, kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Koçak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Koçak'ın cesedi kaza yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Beton mikseri sürücüsü Ş.T. ise gözaltına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.