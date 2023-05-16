AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile Beştepe'de bir araya gelecek.
Görüşme saat 16.00'da başlayacak.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Beştepe'de seçim zirvesi: Erdoğan ittifak liderleriyle görüşecek
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonuçlarını ittifak liderleriyle değerlendirecek.
Haber Merkezi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile Beştepe'de bir araya gelecek.
Görüşme saat 16.00'da başlayacak.