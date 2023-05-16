Beştepe'de seçim zirvesi: Erdoğan ittifak liderleriyle görüşecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonuçlarını ittifak liderleriyle değerlendirecek.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile Beştepe'de bir araya gelecek.

Görüşme saat 16.00'da başlayacak.