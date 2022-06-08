'Beşli Çete' TFF'de tam gaz çalışıyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) seçimleri yaklaşırken, ‘5’li çete’ olarak adlandırılan müteahhit firmaların futbola meraklı isimleri TFF seçimlerine müdahil oldu.

Cumhuriyet'ten İrem Yavuz'un haberine göre LİMAK’ın patronu Nihat Özdemir’in istifa etmesi sonrası, TFF’nin başına armatör patron Servet Yardımcı vekâleten geçmiş ve federasyon için haziran ayı ortasında seçim kararı almıştı. İlk aday, eski adıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, güncel adıyla Gaziantep FK’nin eski başkanı Mehmet Büyükekşi oldu. İBB Meclis üyesi ve Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile ‘5’li çete’ olarak adlandırılan Kalyon İnşaat’ın patronu Orhan Cemal Kalyoncu’nun doğrudan desteğini alan Büyükekşi’nin şimdiye kadar 200 imza topladığı iddia ediliyor.

'Aday olma' çağrısı

Fenerbahçe Spor Kulübü ise Büyükekşi’nin başkan adaylığına, kardeşinin yargılandığı Cemaat davası nedeniyle karşı çıktı. Gaziantep ve İstanbul’da yatırımları bulunan ve iktidara yakınlığı ile bilinen Büyükşekşi’ye, Fenerbahçe cephesinden “aday olma” çağrısı açıkça dile getiriliyor. Buna karşın, eski TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve ekibi ile Türkiye’nin en fazla iş yapan beş kamu müteahhidinden biri olan Kalyoncu İnşaat’ın patronu Orhan Cemal Kalyoncu, Süper Lig ve TFF 1. Lig kulüplerini arayıp Büyükekşi için imza toplamaya çalışıyor. Fenerbahçe’nin Büyükekşi’ye karşı duruşu sonrası bazı kulüplerin, imzalarını geri çektiği de sızan bilgiler arasında.

Sunumu somut bulunmadı

Sadece iki yıl boyunca Gaziantep FK’nin başkanlığını yapan Büyükekşi, bir ayakkabı firmasının sahibi. Katarlı yayıncı başta olmak üzere masada bekleyen problemlerle başa çıkamayıp istifa eden Nihat Özdemir’den kalan sorun yığını karşısında, Mehmet Büyükekşi’nin Kulüpler Birliği’ndeki sunumu katılımcılar tarafından somut olmaktan uzak bulundu.

Saray'ın adını kullanıyorlar

Kendilerini Saray’a yakın gösterip Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da adını kullanarak oy istediği iddia edilen Gümüşdağ-Demirören-Kalyoncu ekibinin Beştepe’de rahatsızlık yarattığı, Erdoğan’ın “Kulüplere karışmayın, seçim öncesi adımı kullanmayın” dediği iddia edildi. Şimdiki TFF Başkanı Servet Yardımcı, eski başkan Haluk Ulusoy, Ali Dürüst gibi isimlerin adı da başkanlık için geçiyor. Geçmişte futbola yakınlığı bilinmeyen Kalyoncuların, neden TFF seçimlerinde aktif rol aldığı belirsizliğini koruyor. Orhan Cemal Kalyoncu’nun yeğeni Haluk Kalyoncu’nun, eski sanayici yeni “Milli Piyango ve İddaa işini de yapan Yıldırım Demirören’le ittifak yapması ise kafaları karıştırdı.