Emekli olacaklara '15 Ocak' uyarısı

Uzun süredir tartışma konusu olan ek gösterge kararı sonrası emeklilik tartışması başladı.

15 Ocak 2023'ten önce emekli olanların ikramiye artışından yararlanamayacağı öğrenildi.

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın konuya ilişkin yazısında şu ifadeler yer aldı:

"Ek gösterge ile ilgili kanun teklifinin önümüzdeki günlerde TBMM’ye sunulması ve yaz tatiline girmeden önce de yasalaştırılması bekleniyor. Ancak kanun 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki tüm emekliler, ek gösterge artışından 15 Ocak’tan itibaren yararlanmaya başlayacaklar. Dolayısıyla bu yıl içinde emekli olanlar emekli aylığındaki artıştan gelecek yıl ocak ayından itibaren yararlanacaklar.

Buna karşılık, bu yıl içinde emekli olanlar emekli ikramiyesindeki artıştan hiçbir şekilde yararlanamayacaklar. Kanuna göre, emekli ikramiyesi, emekli olunan tarihte yürürlükte bulunan ek göstergeye göre ödeniyor. Ek gösterge artışı 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe gireceği için, mecbur kalınmadıkça emeklilik dilekçelerinin bu tarihe kadar bekletilmesi gerekir. Emeklilik dilekçesini 14 Ocak 2023 tarihinde verenler dahi ikramiye bakımından ek gösterge artışından yararlanamazlar."