'Beşli çete' iddiası: 'CHP ve İYİ Parti için sıraya girdiler...'

Beşli çete olarak anılan ve AKP'ye yakınlığıyla bilinen patron gruplarının CHP ve İYİP ile görüşmek, yardım yapmak için sıraya girdiği iddia edildi.

Haber Merkezi

Kolin, Cengiz, Limak, Kalyon ve Makyol adlı şirketler, bir süredir 'beşli çete' olarak anılırken, söz konusu şirketlerin CHP ve İYİP'le temas kurmaya çalıştığı öne sürüldü.

Fox TV'de yayınlanan Orta Sayfa adlı programda konuşan gazeteci Murat Yetkin, "Şu anda bir takım şeyleri tam kanıtlayamadığım için söyleyemiyorum. Bir kısmının bilgisi direkt bende var. Bunlar çok açık bir şekilde  CHP'ye İYİ Parti'den, neredeyse 'sıraya girmiş vaziyette' diyeceğim randevular istiyorlar, yardımlar yapmaya çalışıyorlar" dedi.

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