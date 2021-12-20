Beşiktaş Kulübü, Beyaz TV'de teknik direktör Önder Karaveli hakkında yapılan yorumlara büyük tepki gösterdi.
İşte Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklama:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Beşiktaş'tan Beyaz TV, Rasim Ozan Kütahyalı ve Ahmet Çakar açıklaması
Beşiktaş Kulübü, Beyaz TV ve kanalda yer alan 'spor programı' yorumcuları hakkında yazılı açıklama yaptı.
Haber Merkezi
Beşiktaş Kulübü, Beyaz TV'de teknik direktör Önder Karaveli hakkında yapılan yorumlara büyük tepki gösterdi.
İşte Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklama: