Beşiktaş'ta Tarkan tartışması: 'Beşiktaş bu bölücüyü ihraç etmeli' dedi

Beşiktaş Kulübü'nün kongre üyesi ve Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin, Tarkan'ın son şarkısını sosyal medya üzerinden hedef aldı.

Şahin, "İster TOPunuzla ister POPunuzla gelin, ister 6 kişilik yuvarlak masanızla ister gizli ortağınız pkk ile gelin. Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var… Biz tek bir sesle diyoruz ki; Vatan sana canım feda…" ifadesini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ise Şahin'in bu tweetine "Beşiktaş bu bölücüyü ihraç etmeli…böyle nefret söylemi taşıyıcısı bir insanın Beşiktaş gibi ülke barışı ve kardeşliğin sembolü olan bir kulüpte işi olamaz!" yanıtını verdi.

Konuyla ilgili Cumhuriyet'ten İrem Yavuz'a açıklamalarda bulunan CHP Beşiktaş Meclis Üyesi ve Beşiktaş Spor Kulübü Divan Kurulu Üyesi Hasan Bozkurter, şunları söyledi:

"Beşiktaş'ın bu işe dahli olmaz. Sanatçı yazar, çizer okur, herkes bunu kendine göre yorumlar. Bunun muhalefeti, iktidarı, vatanseveri, vatan düşmanı olmaz. Bunun Beşiktaşla ilgisi yoktur. Beşiktaş Kulübü'nü bu işlere karıştırmamak lazım. Beşiktaş, Kuva-yi Milliyecilerin kurduğu, Atatürk değerlerine en çok sahip çıkan spor kulübüdür. O onu dedi, bu bunu dedi diye Beşiktaş Kulübü'nün ismini başka yerlere karıştırmayız. Beşiktaş, bu ülkedeki en büyük sivil toplum kuruluşudur. Biz Türk sporuna, Türk gençliğine ve Türk milletine, devletine hizmet eden bir kuruluşuz. Bizim kırmızı çizgimiz belli zaten. Beşiktaş, Cumhuriyet'i kuran felsefedir. Beşiktaş eşittir Atatürk demektir. Bizim kulübümüzün sağı solu yok, bizim kulübümüz Cumhuriyet'i kuran, laik değerlerin en büyük savunucusudur. Kulübümüzü kimseye alet ettirmeyiz. Kısacası, bu bir şarkıdır, bunun siyasi boyutu yoktur. Sanatçı yapar, toplum değerlendirir. Şu an toplum olarak ötekileştirmemeye ve birbirimize ihtiyacımız var."