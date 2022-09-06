Beşiktaş'ta silahlı işyeri baskını

İstanbul Beşiktaş Levent’te dün saat 12.30 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre akraba olan Taner D. ve Kenan D., öğle saatlerinde aralarında alacak verecek meselesi olan Volkan K.’nin bulunduğu işyerine geldi. Burada Taner D. ve Kenan D., Volkan K.’den alacağını tahsil etmek istedi. Ancak işyerindeki 9 kişilik grup ile Taner D. ve Kenan D. arasında arbede çıktı. Kavganın büyümesi üzerine Taner D. ve Kenan D. karşı tarafa silah çekti.

Şahısların elindeki silahları alan Volkan K., Kenan D.’yi bacağından vurdu. Taner D. ise içerideki grup tarafından öldüresiye darp edildi. Kenan D., işyerinden çıkarak yaralı halde kaçmaya çalıştı. Yaklaşık 300 metre yaya olarak kaçabilen Kenan D., kendisini bir başka cadde üzerindeki işyerinin bahçesine girerek yere yığıldı. Yaşananların ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Darp edilerek başı ve yüzünün çeşitli yerlerinden yaralanan Taner D. ve silahla bacağından yaralanan Kenan D. ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Sarıyer Seyrantepe’deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Öte yandan Volkan K. gözaltına alınırken, olaya karışan 8 kişi ise ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

Ayrıca işyerinin güvenlik kameralarının kayıt yaptığı cihazın içeridekilerden biri tarafından olaydan sonra sökülüp götürüldüğü iddia edildi.

Ekiplerin olayla ilgili çalışmayı sürüyor. (İHA)