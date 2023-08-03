Beşiktaş'ta restorana silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde motosikletle bir restorana düzenlenen silahlı saldırı çatışmaya dönüştü. Restorandan açılan ateş sonucu yaralanan Sertan T.H. hayatını kaybederken, o sırada sokaktan geçmekten olan iki kişi ise yaralandı.

DHA'nın haberine göre; Sinanpaşa Mahallesi Mumcu Bakkal Sokak'ta üzerinde meydana gelen olayda, motosikletle gelen iki kişi bir restorana ateş açtı. Açılan ateşe restoranda bulunan bir kişinin de ateş ederek karşılık vermesi üzerine çatışma yaşandı.

Olay sırasında motosikletin arkasında bulunan Sertan T.H. vurularak motosikletten düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan H., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sırasında tesadüfen sokaktan geçen iki kişinin de hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği tarafından soruşturma açıldı. Polis, motosikletle ateş eden kişiyi öldüren şüpheliyi ve yaralı arkadaşını ile motosikleti bırakarak kaçan diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yaşanan olayda hayatını kaybeden Sertan T.H'nin "kasten yaralama" ve "uyuşturucu madde ticareti yapmak" gibi suçlardan kaydının bulunduğu öğrenildi.