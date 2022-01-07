Beşiktaş'ta Önder Karaveli ve 10 futbolcu Covid-19'a yakalandı

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli’nin koronavirüs testi pozitif çıktı. Karaveli dışında üç futbolcunun daha testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Fanatik'te yer alan habere göre, Beşiktaş'ta daha önce Ghezzal, Serdar, Necip, Oğuzhan, Salih, Can ve Güven'in Covid-19 testleri pozitif çıkmıştı, Mehmet Topal ise semptom göstermişti.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;

Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, Katar’da oynadığımız Turkcell Süper Kupa maçının ardından Covid-19 PCR testi uygulanmıştır.

Yapılan testler neticesinde Teknik Sorumlumuz Önder Karaveli ile 3 sporcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan Karaveli ile sporcularımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır.