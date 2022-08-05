Beşiktaşlı yönetici 'silahlı saldırı' iddiasını yalanladı

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Umut Tahir Güneş Sabah'ın özel haberine göre, İstanbul Kemerburgaz'da ofisi bulunan işyerinden çıktıktan sonra aracıyla evine doğru giderken dün akşam silahlı saldırıya uğradı.

Saldırıda bacağından yaralandığı söylenen Umut Tahir Güneş'i yaralayan ve kaçan saldırganın yaya olduğu da iddia edildi.

'Gerçek olsaydı daha az can yakardı'

Beşiktaş yöneticisi Umut Tahir Güneş ise sosyal medya hesabı aracılığıyla iddiaları yalanladı. Güneş şu ifadeleri kullandı.

"Değerli Arkadaşlarım, dostlarım merhaba. Vurulmuşum, yaralanmışım! Gerçek olsaydı dedikodusundan daha az can yakardı! Sağlıkla, muhabbetle kalın. Şu anda sağlıklıyım. Yarın Beşiktaş’ımın maçındayım. Herkese selamlar."