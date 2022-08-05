Dosya | AKP'li yıllarda tarikatlar: Pastayı nasıl paylaşıyorlar? Hangi şehirde hangi cemaat güçlü?

soL TV, Dosya'da bu hafta tarikatlar dosyasını ayrıntılarıyla ele aldı.

Haber Merkezi

AKP'yi ayakta tutan iki temel güç var: tekeller ve tarikatlar.

Dosya'da bu hafta son zamanlarda giderek palazlanan tarikatları ele aldık.