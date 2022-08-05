AKP'yi ayakta tutan iki temel güç var: tekeller ve tarikatlar.
Dosya'da bu hafta son zamanlarda giderek palazlanan tarikatları ele aldık.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Dosya | AKP'li yıllarda tarikatlar: Pastayı nasıl paylaşıyorlar? Hangi şehirde hangi cemaat güçlü?
soL TV, Dosya'da bu hafta tarikatlar dosyasını ayrıntılarıyla ele aldı.
Haber Merkezi
AKP'yi ayakta tutan iki temel güç var: tekeller ve tarikatlar.
Dosya'da bu hafta son zamanlarda giderek palazlanan tarikatları ele aldık.