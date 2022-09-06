Beşiktaşlı futbolculara saldıran şahısa istenilen hapis cezası belli oldu

Ankara Eryaman Stadyumu'nda pazar günü oynanan MKE Ankaragücü-Beşiktaş futbol müsabakasının bitiş düdüğünden hemen sonra sahaya giren Berkay Ö., Beşiktaşlı futbolculara saldırmıştı.

Şüpheli, 6222 sayılı "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçlamasıyla gözaltına alınmış daha sonra ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaşlı futbolculara tekmeli saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklama talebiyle sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Berkay Ö. hakkındaki karara itiraz etmişti.

Berkay Ö. hakkında, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemi ile iddianame düzenlendi.