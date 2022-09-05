Ankaragücü-Beşiktaş maçında sahaya giren şahıs serbest bırakıldı

Süper Lig’de dün Ankaragücü- Beşiktaş maçı sırasında Ankaragücü taraftarı B.Ö. sahaya atlayarak, Beşiktaşlı oyunculara saldırmıştı.

Gözaltına alınan B.Ö., Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’un 16’ıncı Maddesi’nde düzenlenen yasak alana girme suçundan üç yıla kadar hapis cezası istemi ve tutuklanma talebiyle Ankara Batı Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Mahkeme, B.Ö.’yü adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada ise şunlar belirtildi:

“4 Eylül 2022 tarihinde Ankara Eryaman Stadyumunda oynanan MKE Ankaragücü-Beşiktaş futbol müsabakasının bitiş düdüğünün hemen sonrasında sahaya girerek Beşiktaş takımı futbolcularına tekme atmak suretiyle fiziki müdahalede bulunan şüpheli B. Ö. 6222 Sayılı Yasanın 16/2. Maddesi uyarınca olay akabinde gözaltına alınmış, 5 Eylül 2022 tarihinde tutuklama talebiyle Ankara Batı Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir.

Şüpheli B. Ö. Mahkemece yapılan sorgusunun ardından ‘CMK 109/3-a maddesi uyarınca (pazartesi günleri imza atmak koşuluyla) adli kontrol altına alınıp serbest bırakılmıştır. Soruşturmaya titizlikle devam olunmaktadır.”