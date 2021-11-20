Beşiktaş’ın toplam borcu açıklandı

Beşiktaş kulübünün borcu, olağan divan kurulu toplantısında açıklandı.

Denetim Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, siyah-beyazlı kulübün toplam borcunun 4 milyar 434 milyon 479 bin 747 TL olduğunu duyurdu.

Kulübün kısa vadeli borçlarının 1 milyar 98 milyon 724 bin 166 TL, uzun vadeli borçlarının ise 3 milyar 335 milyon 755 bin 581 TL olduğu belirtildi.

Açıklamada, oluşan borç alacak farkının 3 milyar 656 milyon 625 bin 319 TL olduğu ifade edilirken, kulübün toplam alacaklarının ise 777 milyon 854 bin 429 TL olduğu bilgisi paylaşıldı. (ANKA)

Kriz yaşandı

Öte yandan toplantıda konuşan kulübün eski Başkanı Fikret Orman'ın açıklamasından sonra gerilim yaşandı.

Orman'ın konuşmasını yapıp toplantıdan ayrılması sonrası divan üyeleri Orman'a tepki gösterdi, toplantıdan ayrılmaması, yanıtları dinlenmesi istendi.

Tepkiler nedeniyle toplantı kesintiye uğrarken, Orman tepkilere rağmen yanıtları dinlemeden ayrıldı.