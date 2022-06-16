'Beşiktaş'ı ihaleye girip satın alacağım' diyen patrona kötü haber

Yandaş patron Ethem Sancak, katıldığı bir televizyon programında, "En büyük hayalim Beşiktaş başkanı olmaktı ama ömrüm ona yetmeyecek gibi. Beşiktaş eğer TMSF'ye düşerse ihaleye girip satın alacağım" demişti.

Yeniçağ'da yer alan habere göre, Beşiktaş'ın kongre üyesi ola Sancak'ın ihracı için Disiplin Kurulu'nun harekete geçtiği ortaya çıktı.

Beşiktaş Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Akpınar, gazetecilerin konuya ilişkin sorusu üzerine "Bize bir üyemiz bile dilekçe verdiğinde gerekeni yaparız" dedi.

Akpınar, "O şahıs üzücü laflar etmiş. Alışmış tabi. Hep al burası senin, orası senin olsun gibi bedava işlere. Beşiktaş'ı da böyle sandığı için üzücü laflar ediyor. TMSF'ye neden düşsün Beşiktaş? Bir de Beşiktaş'ı Asya'nın en büyük kulübü yapacağını söylüyor. Beşiktaş'ı Asya takımı sanıyor! Beşiktaş Avrupa takımı. Bundan bile haberi yok" ifadesini kullandı.