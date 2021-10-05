Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada Sergen Yalçın'ın, Beşiktaş'ın Süper Lig'de Sivasspor ile oynadığı maçtaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle kurula gönderildiği bildirildi.
Süper Lig ekipleri Fraport TAV Antalyaspor, VavaCars Fatih Karagaümrük, İttifak Holding Konyaspor, Yukatel Denizlispor, GZT Giresunspor ve Çaykur Rizespor'un da çeşitli sebeplerle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.