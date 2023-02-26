Beşiktaş taraftarları depremzede çocuklar için sahaya binlerce oyuncak attı

Beşiktaş taraftarları, depremzede çocuklara ulaştırılması için yanlarında getirdikleri binlerce oyuncağı, Beşiktaş-Antalyaspor maçının 4’üncü dakika 17’nci saniyesinde sahaya attı.

Haber Merkezi

Beşiktaş ve Antalyaspor, bugün İstanbul’daki Vodafone Park’ta karşı karşıya geldi. Beşiktaş taraftarları, depremzede çocuklara ulaştırılması için yanlarında getirdikleri binlerce oyuncağı, saat 04:17’de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli ilk depreme atfen, maçın 4’üncü dakika 17’nci saniyesinde sahaya atmaya başladı. Kısa sürede sahanın kenarında oyuncak yığınları oluştu.

O anlar, bir drone ile havadan görüntülendi. BJK, oyuncakların saha atıldığı ana ilişkin görüntüleri, Ayten Alpman’ın ‘Memleketim’ şarkısı eşliğinde sosyal medya hesabında yayımladı. BJK’nın paylaşımında “Çocuklar hep gülsün” denildi.

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