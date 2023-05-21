Beşiktaş taraftarından HÜDA PAR protestosu: 'Meclis'te Hizbullah istemiyoruz'

Adana Demirspor maçında deplasman tribününde bulunan Beşiktaşlı taraftarlar HÜDA PAR'ın Meclis'te girmesini 'Meclis'te Hizbullah istemiyoruz' sloganıyla protesto etti.

Haber Merkezi

Süper Lig 35. haftasında, Adana Demirspor deplasmanında takımını yalnız bırakmayan Beşiktaş taraftarları, AKP listelerinden seçime giren HÜDA PAR'ın milletvekili çıkarmasını “Meclis'te Hizbullah istemiyoruz” tezahüratıyla protesto etti.

Sözcü'nün haberine göre Fenerbahçe taraftarının, Trabzonspor maçında başlattığı Hizbullah tepkisi, Adana Demirspor-Beşiktaş maçında da devam etti. Galatasaray’ın, evinde Sivasspor ile oynadığı maçta bazı taraftarlar da “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” tezahüratında bulunmuştu.

Bugünkü karşılaşmayı 4-1 kazanan Beşiktaş’ta büyük sevinç yaşanırken, skorun 3-1 olmasıyla galibiyet kutlamasına başlayan Beşiktaşlı taraftarlar, İzmir Marşı’nı okuduktan sonra “Meclis'te Hizbullah istemiyoruz” diye bağırdı. 

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