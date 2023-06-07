Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun 36. ve son haftasında Konyaspor'la 3-3 berabere kaldı.
Siyah beyazlı takım, bu sonuçla ligi 3. sırada tamamladı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Beşiktaş Süper Lig'i 3. sırada tamamladı
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun son haftasında Konyaspor'la 3-3 berabere kalarak ligi 3. sırada tamamladı.
Haber Merkezi
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun 36. ve son haftasında Konyaspor'la 3-3 berabere kaldı.
Siyah beyazlı takım, bu sonuçla ligi 3. sırada tamamladı.