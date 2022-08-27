Beşiktaş Kent Konseyi: Polis okulu arazisini ranta kurban etmeyeceğiz

Etiler'in merkezindeki eski Polis Meslek Yüksekokulu'nun arazisinde, hukuksuz olarak süren rant projesinin inşaatı yurttaşların çabaları ve Mimarlar Odası ile Şehir Plancıları Odası'nın uzun süren hukuk mücadelesi sayesinde durdurulmuş, inşaat, uyarıları dikkate alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde mühürlenmişti.

Bugün gerçekleştirilen basın açıklamasında Beşiktaş Kent Konseyi, Başka Beşiktaş Yok Platformu ile sürecin takipçisi olacağını duyurdu.

Kent Konseyi Başkanı Firdevs Köroğlu tarafından yapılan açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yeniden imar planı yapabileceği ve daha düşük bir emsalle araziyi yeniden imara açabileceği, daha önce örnekleri görülmüş olan böyle bir oldubittiye karşı her an izlemede olacakları ve meşru itirazlarını sürdürecekleri belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler vurgulandı:

Beşiktaş; İstanbul’un en fazla tarihi ve doğal değerlerine sahip ilçelerinden biri... Ve yıllardır yağmalanıyor! Ne Taşlık’ın Swissotel’e, ne Devlet Güvenlik Mahkemesi’nin Bahçeşehir Üniversitesi’ne verilmesini, ne Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi’nin arazisinin bir bölümüne Conrad Hotel’in yapılmasını, ne Tütün Deposu’nun Shangri-La Hotel’e yok pahasına verilmesini, ne Hamidiye Su Deposu’nun arazisinin Renaissance Hotel’e, ne Karayolları arazisinin Zorlu Holding’e armağan edilmesini, ne de Dikimevi’nin TOKİ’ye devredilmesini unutmadık!

Özellikle 1980’lerden bu yana kent yağmasına uğramasına karşın yine de Beşiktaş’ta çok önemli zenginliklerimiz var. Ve bugünden sonra tek bir değerimizi ranta kurban vermemeye kararlıyız. Kentimizin göbeğinde yeni bir talana asla izin vermeyeceğiz. Bu talan girişimi her kim tarafından destekleniyor olursa olsun tavrımız nettir. Beşiktaşımızın tarihi ve doğal dokusunu korumak için yasal ve meşru tüm haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı bildiriyor, tüm Beşiktaşlılar’dan bu mücadeleye destek olmaları çağrımızı yineliyoruz.

Unutmadan, bir çağrımız da tüm merkezi otoritelere, yerel yönetimlere ve diğer kamu kurumlarına: Sizlerin de Beşiktaş’ın talana uğramasına karşı en az bizim kadar duyarlı olmanızı bekliyoruz. Hemen hatırlatalım, ‘Başka Beşiktaş Yok!’

Beşiktaş hepimizin ve yurttaşlar olarak kent hakkımızı sonuna kadar savunacağız!

Türkiye Komünist Partisi de basın açıklamasına katılarak, dayanışma dileklerini iletti.