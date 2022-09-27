Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi seyirci kararı

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçında sarı-lacivertli taraftarlar yer almayacak.

Misafir tribünü için ayrılan koltuklar Beşiktaş taraftarları için satışa sunulacak.

Sezon başında TFF'den yapılan açıklamada, deplasman yasağının kaldırıldığı belirtilmesine rağmen 3 büyükler arasındaki maçlar için "Ev sahibi kulüplerin, misafir takımın yazılı onayı ve İl veya İlçe Spor Güvenlik Kurulu’nun kararı ile, en fazla yüzde 10 olan misafir takım seyirci kapasitesi yüzde 30’a çıkartılmıştır. Ev sahibi kulüplerin, stadyum oturma kapasitesinin en az yüzde 5’i oranında misafir takım seyircileri için yer ayırma zorunluluğu devam edecektir. Buna ilaveten, iki kulübün anlaşması ve İl veya İlçe Spor Güvenlik Kurulları’nın uygun görmesi halinde, misafir takım tribünleri, ev sahibi kulüpler tarafından kullanılabilecektir" denilmişti.