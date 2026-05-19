Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon

Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında eski Belediye Başkan Yardımcısı Cevdet Çalı dahil 5 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 19.05.2026 , 08:14

AKP iktidarının CHP belediyelerine yönelik operasyonları sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik "rüşvet almak" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından operasyon yapıldığını duyuruldu.

Açıklamada, soruşturma kapsamında, "rüşvet almak" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından aralarında eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı ile Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesinin de bulunduğu 5 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edildi.

