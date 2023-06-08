Beşiktaş Belediyesi şoförlerinin fazla mesai ücretleri ödenmiyor

İstanbul Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmet Müdürlüğü’ne ulaşım hizmeti veren taşeron firma Bilginay Lojistik bünyesinde çalışan işçiler yaşadıkları hak kayıplarına karşı Patronların Ensesindeyiz Ağı’na bir ihbarda bulundular.

Makam araçlarında şoförlük yapan işçiler, 14 Mayıs ve 28 Mayıs tarihlerindeki seçimlerde çalıştıkları halde fazla mesai ücreti almadıklarını belirttiler.

Taşeron sistemi neyi gizliyor?

Belediye işçileri, 2022 yılında da yol, yemek, fazla mesai ve yıllık izin haklarının geri verilmesi talebiyle, Patronların Ensesindeyiz ile birlikte mücadele etmişti. Belediyenin servis işlerini yürüten Barka Atık Yönetimi bünyesinde çalışan işçiler, talepleri karşılanmadığı için iş bırakmışlardı.

Patronların Ensesindeyiz’in edindiği bilgiye göre Bilginay Lojistik’in patronuyla Barka Atık Yönetimi’nin patronu aynı kişi. Şirket isimleri değişiyor fakat patronlar ve sömürü değişmiyor.

İşçiler taleplerini ilettikleri zaman sorumluluğu şirketlere atan belediye yönetimiyse taşeron sistemi sayesinde işin içinden sıyrılmaya çalışıyor.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:



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E-posta: [email protected] patronlarinensesindeyiz.org