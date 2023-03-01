Beşiktaş-Ankaragücü maçına da taraftar yasağı

Beşiktaş-Ankaragücü maçına, İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince Ankaragücü taraftarları alınmayacağı açıklandı.

Haber Merkezi

Süper Lig'de Kayserispor-Fenerbahçe maçının ardından Beşiktaş-Ankaragücü karşılaşması içinde deplasman taraftarına yasak kararı alındı.

Beşiktaş, İl Güvenlik Kurulu kararı gereği Ankaragücü maçına sarı-lacivertli taraftarların alınmayacağını açıkladı.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Ankaragücü karşılaşmasında misafir tribünü rakip takım taraftarı için satışa kapalı olup misafir tribünü koltukları Beşiktaş taraftarı için satışa sunulacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş sahasında Ankaragücü'nü 5 Mart Pazar günü konuk edecek.

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