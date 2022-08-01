Beş HDP üyesi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında HDP İstanbul Gençlik Meclisi üyeleri ile ilçe yöneticilerinin evlerine 29 Temmuz’da baskın düzenlenmişti. Baskında HDP Parti Meclisi üyesi Livan Orman, HDP Beşiktaş İlçe Eş Başkanı Orhan Özöner, gençlik meclisi üyeleri Arjin Emektar, Ahmet Beyazıt, Roj Medrin Bor, Adem Ayata, Mehmet Salih Dikmen ve İsmail Toptamur gözaltına alınmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen 8 kişinin gözaltı süresi dört gün uzatılırken, aynı soruşturma nedeniyle Van ve Muğla’da da dört kişi gözaltına alındı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, İstanbul’da bulunan sekiz kişinin dün akşam itibariyle emniyet ifade işlemlerine başlandı. HDP üyelerine, yer aldıkları siyasi çalışmalar ve telefon tapeleri nedeniyle “örgüte üye olmak” suçlaması yöneltildiği öğrenildi. İfade işlemlerinin sona ermesi ardından sekiz kişi Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Van ve Muğla’da bulunan dört kişi ise, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile savcılığa ifade verdi.

Beş kişi tutuklandı

Savcılık ifadeleri ardından Ahmet Ayata, Orhan Özönür, Dündar Güven adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmak üzere Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilirken, Ahmet Beyazıt, Arjin Emektar, İsmail Toptamur, Livan Orman, Mazlum Büyükkaya, Mehmet Salih Karatay, Mehmet Salih Dikmen, Roj Medrin Bor ve Savaş Göktür tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Hakimlikte sorguları tamamlanan Ahmet Beyazıt, İsmail Toptamur, Livan Orman, Mehmet Salih Karatay, Mehmet Salih Dikmen tutuklandı, diğer isimler ise serbest bırakıldı.