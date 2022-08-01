Gözaltındaki HDP’liler adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Gençlik Meclisi üyeleri ile ilçe yöneticilerinin evlerine 29 Temmuz’da polis tarafından baskın düzenledi.

Baskında evlerin kapıları kırılarak HDP Parti Meclisi (PM) üyesi Livan Orman, HDP Beşiktaş İlçe Eşbaşkanı Orhan Özöner, gençlik meclisi üyeleri Arjin Emektar, Ahmet Bayazıt, Roj Medrin Bor, Adem Ayata, Mehmet Salih Dikmen ve İsmail Toptamur gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen 8 kişinin gözaltı süresi 4 gün uzatıldı. Aynı soruşturma nedeniyle Van ve Muğla’da da 4 kişi gözaltına alındı.

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre İstanbul’da bulunan 8 kişinin dün akşam itibariyle emniyet ifade işlemlerine başlandı. HDP’li gençlere, yer aldıkları siyasi çalışmalar ve telefon tapeleri nedeniyle “örgüte üye olmak” suçlamasının yöneltildiği öğrenildi. İfade işlemlerinin sona ermesi ardından 8 kişi Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Van ve Muğla’da bulunan 4 kişinin ise, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile savcılığa ifade vereceği kaydedildi.