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Beş gün önce Şakran'a sevk edilmişlerdi: Çiğdem Mater ve Mine Özerden Silivri'ye sevk ediliyor

5 gün önce Bakırköy Cezaevi'nden Şakran cezaevine nakledilen gazeteci Çiğdem Mater ile belgeselci Mine Özerden şimdi de Silivri'ye sevk ediliyor.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 25.07.2026 , 16:01

20 Temmuz'da İstanbul'daki Bakırköy Cezaevi'nden İzmir'deki Şakran Cezaevi'ne sevk edilen gazeteci ve belgesel yapımcısı Çiğdem Mater ile belgeselci Mine Özerden'in yeri yine değiştiriliyor. 

T24'ün haberine göre, Mater ve Özerden bugün de Silivri Cezaevi'nde sevk ediliyor.

Gezi Davası'nda "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçlamasıyla 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Mater ve Özerden, Nisan 2022'den bu yana Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nde tutuluyordu.

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