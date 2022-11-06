Beş çocuktan biri zorla evlendirildi, 3 milyon çocuk kürtaj oldu!

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV) ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun (UNFPA) düzenlediği “Örgün Eğitimde Kapsamlı Cinsellik Eğitimi: Sınırlar ve Sonuçlar” başlıklı rapor kamuoyuna duyuruldu. Raporda her beş çocuktan birinin çocuk yaşta zorla evlendirildiğine ve 3 milyon çocuğun istenmeyen gebelik sebebiyle güvenli olmayan bir şekilde kürtaj olduğuna dikkat çekildi.

Bianet’in haberine göre, raporu hazırlayan ekibin başındaki isimlerden Prof. Dr. Fatma Bıkmaz, “Okul öncesinden ortaöğretime ve öğretim programlarının ve ders kitaplarının analizi” başlıklı raporu sundu.

Öne çıkan bulgular şöyle:

Erken yaşta evlendirilme konusunda bir karşıt görüş yok.

9-12 yaşta haklar cinsellik konusu sosyal bilgiler dersinde işin içine giriyor.

7. sınıfta en çok ihtiyacı olan dönemde çocuklara cinsellik konusunda bilgiler verilmiyor. 11 ve 12. sınıfta da durum öyle.

Şiddetten korunma konusunda durum pek açıcı değil.

Cinsellikle ilgili bilgi Sağlık Bilgisi dersinde verileceği izlenimi yaratılırken trafik bilgisi ile başlıyor müfredat.

Ergenlikle ilgili bilgiler yok.

Geçmiş yıllara göre cinsellik konusu ve sağlığı kapsamının azaldığını görüyoruz.

Bıkmaz, çözüme ilişkin ise şunları söyledi: "Bu konuların konuşabilir olması gereken bir atmosfer yaratılmalı. İnternetten sağlıksız verilerle bilgilerle değil, okuldan doğru bilimsel bilgiye ulaşmalı öğrenciler. Bu konudaki sorunlar bir sabah uyandığımızda çözülmeyecek zamana ve çalışmaya ihtiyacımız var.”

'3 kız çocuğundan 1’i çocuk yaşta anne oluyor'

Raporda öne çıkanlar şöyle: